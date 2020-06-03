Нижегородцы смогут проголосовать за изменения в Конституцию онлайн Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центральная избирательная комиссия России разрешила Нижегородской области провести онлайн-голосование за изменения в Конституцию. Об этом сообщает корреспондент по итогам онлайн заседания комиссии 4 июня 2020 года.

Десять человек проголосовали за принятие данного решения, один – против, два воздержались.

Свое мнение по поправкам в Конституцию в дистанционном формате можно будет выразить с 25 июня за несколько дней до общероссийского дня голосования. Оно будет анонимным.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для голосования планируется использовать платформу "Голос За", которая была создана в рамках реализации нацпроекта "Комфортная городская среда".

Голосование будет проводиться заранее, чтобы ЦИК имел возможность установить личности голосовавших во избежание повторного очного волеизъявления.

Дистанционное голосование также будет проведено в Москве. При этом Санкт-Петербургу, Красноярскому Краю и Республике Карелии, которые тоже подавали заявки, было отказано.

Напомним, что внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

День голосования за поправки в Конституцию РФ будет оплачиваемым выходным. Из-за пандемии коронавируса дата голосования была перенесена с 22 апреля на 1 июля.