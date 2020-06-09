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Общество

Разработка проекта капремонта дороги Владимир-Муром-Арзамас завершилась в Нижегородской области

13 июня 2020 13:00  [35] Общество

Завершилась разработка проектной документации на проведение капитального ремонта автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заказчиком выступает ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". Работы запланированы в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, участки автомобильной дороги, подлежащие капитальному ремонту, имеют две полосы движения и расположены на территории городского округа Навашинский, города Кулебаки, а также в Ардатовском и Арзамасском районах.

Ремонт выполнят на 13 участках дороги общей протяженностью 71,5 км.

"В ближайшее время проектная документация будет направлена на государственную экспертизу. Заключение рассчитываем получить в августе. После этого будет сформирована конкурсная документация для заключения контракта на капитальный ремонт. Начать работы планируется уже в этом году", - добавил Глеб Никитин.

Отметим, что стоимость проектирования объекта составила 35 млн рублей.

Ранее Глеб Никитин сообщил о старте строительства северо-восточного обхода в Дивееве. Ее общая протяженность - 4,9 км. Начальная точка - на автодороге Выездное-Дивеево-Сатис, конечная - автомобильная дорога Ардатов-Дивеево. Подрядчиком является строительная компания "Орион плюс", которая должна завершить работы до 30 сентября 2021 года. Стоимость строительства объекта превышает 713 млн рублей.

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