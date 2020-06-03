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Общество

Еще одну новую дорогу начали строить для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"

08 июня 2020 14:15  [57] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Еще одну новую дорогу начали строить для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В Нижегородской области продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Они должны дать стимул развитию экономики и туризма, поэтому важно сохранять темпы строительства. Планы по созданию и развития кластера были поддержаны на федеральном уровне", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что на развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития.

"Уверен, что после снятия ограничений туристический поток в этом направлении будет восстанавливаться быстрыми темпами. Наша задача, чтобы Дивеево было как можно более удобным для жителей и гостей", - добавил губернатор Нижегородской области.

Одна крупная дорога уже построена – это юго-восточный обход центральной части села Дивеево.

Что касается новой трассы, то это будет северо-восточный обход села Дивеево. Ее протяженность составит 4,9 км. Свое начало она берет от автодороги Выездное - Дивеево - Сатис, конечная точка - автомобильная дорога Ардатов - Дивеево. Проект предполагает возведение моста протяженностью 50,2 м через реку Вичкинза.

Предполагается, что строительство северо-восточного обхода завершится до начала сентября 2021 года. Стоимость работ превышает 713 млн рублей. Подрядчиком является строительная компания "Орион плюс".

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