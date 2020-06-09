Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород. Об этом сообщает ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 390 км трассы в Павловском районе Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель иномарки при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому автомобилю. Всего столкнулись три легковых автомобиля.

Напомним, нижегородец погиб в ДТП на Гребном канале.