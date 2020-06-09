Тест на коронавирус проводят 12 лабораторий при медучреждениях Нижегородской области Общество

Тест на коронавирус проводят 12 лабораторий при медучреждениях Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что в настоящее время на территории региона работают 12 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус.

Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД".

Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед", медицинском центре "Эксперт" и в двух лабораториях в Сарове.

Напомним, что более 296 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус.

По данным на 14 июня в регионе 296 480 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию, средний показатель тестирования достиг 9 256 человек на 100 тыс. населения и вырос за сутки на 2%.