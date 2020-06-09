Отсутствие у нижегородца медицинской маски привело к стрельбе в Кстове Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Конфликт между жителем Нижнего Новгорода и мужчиной из д.Малая Ельня Кстовского района привел к огнестрельным действиям. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что вечером 27 мая 2020 года в продовольственном магазине в д.Малая Ельня между 45-летним местным жителем и 38-летним нижегородцем произошла ссора из-за отсутствия медицинской маски на лице приезжего.

Позже конфликт продолжился на парковке у магазина. В ходе ссоры житель Нижнего Новгорода достал травматический пистолет и выстрелил в кстовчанина.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч.1 ст.213 УК РФ).

Напомним, что Кстовский район входит в перечень территорий Нижегородской области, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших коронавирусом.