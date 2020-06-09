Ежедневный рост числа инфицированных COVID–19 в Нижнем Новгороде самый высокий в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ежедневное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижнем Новгороде самое высокое по сравнению с другими территориями в регионе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано 6 785 заболевших коронавирусом, это на 134 человека больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1344 человек, что на 53 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1177 заболевших, рост за сутки на 27), Ленинский (1059, +18 человек), Сормовский (826, рост на 10 человек), Нижегородский (716, +7 заразившихся), Советский (635, +7), Московский (602, на 6 заболевших больше), и Приокский (426, +6 человек) районы.

По данным на 14 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 13 995 человек, из них почти половина (6 785) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (852 человека, за сутки на три заболевших больше), Дзержинск (575, рост на 5 случаев), Кстовский (479, ни одного заболевшего), Борский (486 заболевших, 20 новых случаев), Дивеевский (420, ни одного заболевшего), Кулебакский (416 человек, один заболевший), Богородский (387, ни одного заболевшего), Семеновский (338, на 10 заболевших больше) и Сергачский (221, один заболевший) районы.

Стоит отметить, что в 36 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах роста заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев в случае отсутствия самодисциплины.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".