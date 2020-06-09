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Экономика

Fitch Ratings подтвердило рейтинги Нижегородской области на уровне "BB"

15 июня 2020 11:08  [78] Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне "BB". Об этом сообщает министерство финансов региона.

В ведомстве уточнили, что Fitch Ratings вновь подтвердило Нижегородской области долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" со стабильным прогнозом, а также краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте "B".

Рейтинги приоритетного необеспеченного долга области подтверждены на уровне "BB".

"Подтверждение рейтингов отражает неизменившийся сценарий агентства в отношении ожидаемых хороших операционных показателей региона в среднесрочной перспективе и умеренного прямого риска", - сообщили в минфине.

Напомним, что госдолг Нижегородской области за пять месяцев 2020 года снизился на 8,4% или на 6,3 млрд рублей. По данным на 1 июня объем государственного долга составил 68,4 млрд рублей.

В структуре долга государственные гарантии составляют 0,3%, государственные ценные бумаги - 69,1%, кредиты, полученные из федерального бюджета – 30,6%. Коммерческие кредиты в структуре госдолга по данным на начало июня отсутствуют.

В конце мая в региональный бюджет внесены изменения, в результате которых доходы были снижены на 1 млрд рублей и составили 194,5 млрд рублей, расходы увеличены более чем на 6,3 млрд рублей – до 212,7 млрд рублей, а дефицит бюджета вырос в 1,7 раза – до 18,2 млрд рублей.

В структуре дефицита 11,4 млрд рублей – это направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года. Данная сумма не приводит к увеличению объема государственного долга.

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