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Происшествия

Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Лысковском районе

15 июня 2020 11:54  [63] Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте, Регион52

Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Лысковском районе 14 июня 2020 года. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла в 09:40 утра на 492 км трассы Нижний Новгород-Казань-Уфа.

По предварительным данным, 29-летний водитель, управляя автомобилем Лада Веста, при развороте, не предоставил преимущество в движении автомобилю Лифан, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Водитель и 29-летняя пассажирка Лады Веста госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга. 27 летние водитель Лифана и его пассажирка, а также трехлетний и восьмилетние мальчики отпущены после осмотра медиков.

Напомним, что накануне также шесть человек пострадали в ДТП на трассе Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород.

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