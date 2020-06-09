Фуникулер в Городце планируется построить к 2022 году

Набережная Городца
МКУ ''Городецстройсервис'' объявил конкурс по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: ''Строительство фуникулера в Городце''. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В документации сказано, что объект планируется построить в 2021-2022 году. Фуникулер будет размещаться в районе дома №1 на набережной Юрия Долгорукого.
Согласно техническому заданию, на верхней и нижней станциях фуникулера будут площадки посадки/высадки пассажиров с навесом и турникетно-кассовый павильон. На нижней также планируется пост охраны и операторская.
Предварительная протяженность фуникулера – до 85 м. Предполагается движение одной кабины.
Начальная (максимальная) цена контракта на проектирование – 16,2 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Городецкого района. Документацию нужно подготовить в течение десяти месяцев с даты подписания контракта.
Заявки будут рассмотрены к 14 июля.
Напомним, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка на набережной Юрия Долгорукого в Городце для строительства фуникулера в феврале. Предварительно строительство фуникулера обойдется в 336 млн рублей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тогда сказал, что фуникулер необходимо построить к 2021 году.
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