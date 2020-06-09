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Экономика

Фуникулер в Городце планируется построить к 2022 году

15 июня 2020 14:52  [249] Экономика
Набережная Городца

Набережная Городца

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МКУ ''Городецстройсервис'' объявил конкурс по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: ''Строительство фуникулера в Городце''. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В документации сказано, что объект планируется построить в 2021-2022 году. Фуникулер будет размещаться в районе дома №1 на набережной Юрия Долгорукого.

Согласно техническому заданию, на верхней и нижней станциях фуникулера будут площадки посадки/высадки пассажиров с навесом и турникетно-кассовый павильон. На нижней также планируется пост охраны и операторская.

Предварительная протяженность фуникулера – до 85 м. Предполагается движение одной кабины.

Начальная (максимальная) цена контракта на проектирование – 16,2 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Городецкого района. Документацию нужно подготовить в течение десяти месяцев с даты подписания контракта.

Заявки будут рассмотрены к 14 июля.

Напомним, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление участка на набережной Юрия Долгорукого в Городце для строительства фуникулера в феврале. Предварительно строительство фуникулера обойдется в 336 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин тогда сказал, что фуникулер необходимо построить к 2021 году.

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