Последние новости рубрики Общество
15 июня 2020 16:21  [57] ЗС НО хочет конкретизировать ситуации, запрещающие высадку безбилетных детей из транспорта
15 июня 2020 15:44  [145] "Ситикард" объяснил огромные очереди в офисах компании 15 июня
15 июня 2020 14:46  [103] Депутаты комитета ЗС НО одобрили субсидии перевозчикам, терпящим убытки от пандемии
15 июня 2020 14:08  [300] Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона
15 июня 2020 13:18  [631] Число смертельных исходов от COVID-19 увеличилось в Нижегородской области
15 июня 2020 12:47  [278] Ремонт трассы от Большой Ельни до Афонина планируют завершить к концу лета
15 июня 2020 12:23  [5467] Глеб Никитин рассказал о планах по переходу региона на второй этап снятия ограничений
15 июня 2020 11:49  [668] Власти рассказали о новых инфицированных COVID-19 нижегородцах
15 июня 2020 11:28  [248] Курсирование "наземного метро" каждые полчаса начнется со строительством развязки на Циолковского
15 июня 2020 09:48  [249] Более 302 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Общество

ЗС НО хочет конкретизировать ситуации, запрещающие высадку безбилетных детей из транспорта

15 июня 2020 16:21  [57] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 15 июня обсудили поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" в части регулирования ответственности за безбилетный проезд ". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения в данный закон приняты на региональном уровне в конце февраля. Поводом стали случаи высадки в холодную погоду безбилетных детей из автобусов. Однако тогда предполагалось, что внесенные изменения не являются окончательными.

"В редакции проекта федерального закона правительство РФ полагает возможным установить полный запрет на высадку детей, не достигших возраста 16 лет. Этот вариант уже прорабатывался нашим комитетом в марте при рассмотрении региональной законодательной инициативы. Напомню, что тогда большинством голосов депутаты решили, что установление полного запрета на высадку детей фактически легализует проезд несовершеннолетних "зайцев" и может вызвать большие проблемы для пассажирских перевозчиков", - сказал сегодня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Комитетом было принято решение концептуально поддержать законопроект и внести ко второму чтению поправки в части установления конкретных случаев, при которых высадка из общественного транспорта детей без сопровождения взрослого не допускается. Стоит отметить, что правительством Нижегородской области проект поддержан", - добавил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph