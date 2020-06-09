ЗС НО хочет конкретизировать ситуации, запрещающие высадку безбилетных детей из транспорта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 15 июня обсудили поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" в части регулирования ответственности за безбилетный проезд ". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Изменения в данный закон приняты на региональном уровне в конце февраля. Поводом стали случаи высадки в холодную погоду безбилетных детей из автобусов. Однако тогда предполагалось, что внесенные изменения не являются окончательными.

"В редакции проекта федерального закона правительство РФ полагает возможным установить полный запрет на высадку детей, не достигших возраста 16 лет. Этот вариант уже прорабатывался нашим комитетом в марте при рассмотрении региональной законодательной инициативы. Напомню, что тогда большинством голосов депутаты решили, что установление полного запрета на высадку детей фактически легализует проезд несовершеннолетних "зайцев" и может вызвать большие проблемы для пассажирских перевозчиков", - сказал сегодня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

"Комитетом было принято решение концептуально поддержать законопроект и внести ко второму чтению поправки в части установления конкретных случаев, при которых высадка из общественного транспорта детей без сопровождения взрослого не допускается. Стоит отметить, что правительством Нижегородской области проект поддержан", - добавил он.