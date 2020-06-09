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Политика

"Укрупнение структурных подразделений нижегородской мэрии поможет ей использовать системный подход к задачам", - Александр Суханов

15 июня 2020 17:09  [88] Политика

"Укрупнение структурных подразделений мэрии поможет ей использовать системный подход к задачам", – заявил политолог, кандидат философских наук Александр Суханов, говоря о предлагаемых изменениях структуры нижегородской администрации.

"Юрий Шалабаев предлагает пересмотреть структуру под те задачи, которые собирается решать. Сам он профессиональный финансист, длительное время проработал в министерстве финансов Нижегородской области. Поэтому все вопросы, связанные с бюджетом, он оставляет под своим управлением. А городским хозяйством и наполнением бюджета будут заниматься два его заместителя, которым он придает статус первых", - отметил Александр Суханов. 

"Один первый зам будет курировать департаменты транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства, ЖКХ, градостроительного развития, строительства и капитального ремонта – общем, все вопросы, которые связаны с жизнью города как единого системного хозяйства. Накопленный ущерб в этой сфере велик, городу нужны ливневки, ремонт коммуникаций, продолжение благоустройства к 800-летию", - сказал он. 

"Еще один заместитель со статусом первого будет отвечать за привлечение в бюджет города налогов, сборов, инвестиций, обеспечивая финансово решение городских проблем. Следуя структуре, которая представлена исполняющим полномочия главы города, в его подчинении будут комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департаменты инвестиционной политики и внешних связей, предпринимательства и туризма, экономического развития. То есть, те подразделения, которые обязаны обеспечить в городе условия для развития предпринимательского сообщества", - добавил политолог. 

Александр Суханов считает, что все остальные департаменты также четко распределены.

"Идет укрупнение структурных подразделений. Я вижу в этом залог того, что администрация получит возможность в каждом направлении действовать, если можно так выразиться, единым сжатым кулаком, используя системный подход. Конечно, другой важный момент – кто в этой структуре какие позиции займет. К управлению городом приходит, в том числе поколение молодых людей, и это может стать залогом эффективности", - заключил он. 

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