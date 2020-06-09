Глеб Никитин внес ряд доп.инициатив в общенациональный план восстановления экономики Экономика

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин внес ряд дополнительных инициатив в общенациональный план восстановления экономики. Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по реализации национальных проектов, где в том числе обсуждали общенациональный план по развитию экономики.

Дополнения касаются поддержки системообразующих предприятий, базовых отраслей экономики, занятости населения, банковского сектора и сферы образования. Так, одно из предложений Глеба Никитина – распространить рефинансирование кредитов малого и среднего предпринимательства на другие отрасли экономики.

"Центральный Банк 3 апреля создал очень важный прецедент, утвердив на совете директоров программу рефинансирования кредитов малому и среднему предпринимательству под 4% годовых в размере 500 миллиардов рублей. Этот передовой опыт себя полностью оправдал и его необходимо тиражировать в других важных отраслях российской экономики. Также мы предлагали не ограничивать срок рефинансирования таких кредитов одним годом. Полагаю целесообразным настаивать на этих предложениях при окончательной доработке плана и в ходе его реализации", - отметил Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области вышел с инициативой включить в общенациональный план закупку школьных автобусов для регионов за счет средств федерального бюджета.

"Нас больше всего беспокоит автопром. Спад спроса уже привел к падению продаж. Также считаем важным возмещение расходов на приобретение легкового коммерческого транспорта предприятиями малого и среднего бизнеса", - завил Глеб Никитин.

Еще одна инициатива – расширить меры поддержки граждан, временно потерявших заработок.

"Режим повышенной готовности обнажил множество проблем в сфере занятости. Отмечу, что в общественные приемные партии за прошедшие три месяца обращения именно по проблемам занятости и вынужденного прекращения трудовой деятельности составили около 30%. Мы предлагаем введение отдельных процедур постановки на учет в службе занятости временно потерявших заработок индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Внедрение электронного кадрового документооборота избавит организации от необходимости выдавать справки. Также мы выступаем за перевод услуг в сфере занятости в онлайн-формат", - рассказал Глеб Никитин.

Глеб Никитин также предложил "серьезно осмыслить" и поддержку системообразующих предприятий. Он отметил, что нормативная база, регулирующая их определение и поддержку, не была выработана. Таким образом, этот эффективный рычаг адресной поддержки субъектов промышленной политики, продиктованный самой практикой антикризисных мер, нуждается в доработке.

"Все предложения действительно продиктованы стремлением сделать общенациональный план работающим и конкретным документом, основанным на практическом опыте руководства экономической и социальной сферами жизни в регионах, на местах. Партия вновь проявила себя как зрелая социальная сила, способная вносить существенный вклад в реализацию государственной политики", - подвел итог Глеб Никитин.

Напомним, ранее "Единая Россия" по результатам работы профильной рабочей группы представила правительству более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Среди них — кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП, продление выплат пособий по безработице и многие другие.