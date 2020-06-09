Фельдшерам "скорой" из Дзержинска выплатили COVID-надбавки после вмешательства прокурора Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Больница скорой медпомощи Дзержинска устранила нарушения в части выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре пояснили, что сотрудник больницы обратились в прокуратуру по телефону "горячей линии". Они пояснили, что в конце апреля приехали на вызов домой к пациенту и госпитализировали его в больницу с диагнозом "пневмания".

Позже оказалось, что у заболевшего коронавирус. По распоряжению правительства, всему медицинскому персоналу, который контактировал с больными коронавирусной инфекцией, положены стимулирующие выплаты. Однако сотрудники больницы скорой медпомощи Дзержинска эти деньги так и не получили.

Прокуратура совместно с заместителем губернатора Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейновым провела выездную проверку в медучреждении. По ее результатам прокурор города вынес в адрес главного врача представление об устранении допущенных нарушений.

В итоге двум работникам скорой медицинских помощи города выплачены надбавки на общую сумму 69 тысяч рублей, а заведующий станцией скорой медицинской помощи привлечен к дисциплинарной ответственности.