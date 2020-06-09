Две школьницы на питбайке попали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Одна из моделей питбайков Фото: с сайта https://universalmotors.ru/

Две школьницы на питбайке (мини-мотоцикл) попали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе 15 июня 2020 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мотоцикл опрокинулся в 16:40 на обочине у подъезда к д. Кужутки. Управлявшая им 14-летняя девочка, не справилась с управлением.

Отметим, что и она, и ее 15-летняя пассажирка были без мотошлемов, а у транспортного средства отсутствовали госномера.

Девочки обратились в ЦРБ р.п. Д.Константиново самостоятельно. После осмотра отпущены.

Ранее сообщалось, что подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе в мае.