Две школьницы на питбайке попали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Одна из моделей питбайков
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Две школьницы на питбайке (мини-мотоцикл) попали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе 15 июня 2020 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мотоцикл опрокинулся в 16:40 на обочине у подъезда к д. Кужутки. Управлявшая им 14-летняя девочка, не справилась с управлением.
Отметим, что и она, и ее 15-летняя пассажирка были без мотошлемов, а у транспортного средства отсутствовали госномера.
Девочки обратились в ЦРБ р.п. Д.Константиново самостоятельно. После осмотра отпущены.
Ранее сообщалось, что подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе в мае.
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