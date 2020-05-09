Последние новости рубрики Происшествия
29 мая 2020 11:40  [109] Подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе
29 мая 2020 08:41  [137] Работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком
29 мая 2020 08:21  [156] Дело из-за фейка в соцсетях завели в Нижегородской области
28 мая 2020 15:42  [231] Слесарь нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму
28 мая 2020 10:56  [280] Бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой
28 мая 2020 10:26  [268] Бездомный нижегородец получил 2,5 года колонии за попытку изнасилования на кладбище
27 мая 2020 14:31  [335] Нижегородский школьник подозревается в вымогательстве и грабеже
26 мая 2020 15:16  [360] Прокуратура проверяет информацию о хлопке газа в котельной Перевоза
26 мая 2020 09:12  [346] Депутата из Шаранги будут судить за фиктивное трудоустройство мужа
25 мая 2020 18:49  [325] Хлопок газа стал причиной обрушения пристроя в Перевозе
Происшествия

Подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе

29 мая 2020 11:40  [109] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, на 12 километре автодороги Дзержинск-Ильино 17-летний водитель ехал с 16-летним пассажиром на мотоцикле, не справился с управлением и они опрокинулись.

В результате аварии водитель погиб, пассажир госпитализирован. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Известно, что подростки ехали без спец экипировки и шлема.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph