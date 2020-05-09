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Подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, на 12 километре автодороги Дзержинск-Ильино 17-летний водитель ехал с 16-летним пассажиром на мотоцикле, не справился с управлением и они опрокинулись.
В результате аварии водитель погиб, пассажир госпитализирован.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Известно, что подростки ехали без спец экипировки и шлема.
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