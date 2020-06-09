Четыре человека пострадали в ДТП в Городецком районе Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на 17 км а/д Городец – Зиняки – Кантаурово в Городецком районе 15 июня 2020 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 23:05. 69-летний водитель, управляя автомобилем Тойота, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Шевроле.

Водитель Тойоты госпитализирован с травмами грудной клетки, коленного сустава и травматическим шоком первой степени. 37-летний пассажир – также с травмой груди и левой голени. 38-летний водитель и 39-летний пассажир Шевроле также доставлены в больницу с травмами грудной клетки.

Напомним, что 14 июня двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Лысковском районе.