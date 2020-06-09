Депутатам рассказали, что станет с бизнесом в парке "Швейцария" после реконструкции Экономика

Проект реконструкции парка

Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по экологии 16 июня 2020 года обсудили благоустройство парка Швейцария (парк "Приокский") к 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

В первую очередь депутаты обсудили, как будет организован общественный и депутатский контроль при реконструкции парка, а потом запросили у администрации города информацию о том, на основании какой экономической модели будет содержаться парк, и заложены ли в бюджете города средства на его функционирование. Также они поинтересовались судьбой предпринимателей, которые уже имеют торговые объекты и кафе в парке.

Председатель комиссии Михаил Кузнецов рассказал, что к нему как к депутату от 33-го избирательного округа на прием неоднократно обращались предприниматели из парка.

"Они готовы к тому, что их в очередной раз вышвырнут на улицу, но люди в течение нескольких лет, по согласованию с администрацией, вкладывали свои средства в строительство. Предприниматели платят налоги в бюджет города и создают рабочие места. Нужно что-то предложить им взамен: другую площадку или льготное участие в экономической модели парка, которая так или иначе появится", – предложил депутат.

Как пояснил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, "по экономической модели расклад более точный будет в процессе реконструкции самого парка".

"У нас там есть момент доработки некоторых нюансов. Что могу сказать точно - во время работ по благоустройству в парке предпринимателей не будет", - сказал он.

Также в ходе заседания депутат Станислав Прокопович попросил направить ему дополнительную информацию об организации парковки вокруг парка – на какое количество машиномест она будет рассчитана и потребует ли расширение проспекта Гагарина.

"Если город вкладывает в обновление парка почти четыре миллиарда и ожидает, что им будет пользоваться огромное количество горожан, то, очевидно, что большинство из них будет приезжать в парк на личном транспорте", – считает он.

Напомним, что ОАО "Специализированное строительное управление – 5" (ССУ-5) из Санкт-Петербурга признано победителем аукциона на право благоустройства парка "Швейцария". Цена контракта - 3,72 млрд рублей. Работы должны завершиться до конца декабря 2021 года.

Площадь территории по комплексному благоустройству и озеленению составляет 52,2 га. Компания отреставрирует входы и ограду парка "Швейцария", которые являются объектом культурного наследия. Планируется благоустройство существующего мемориального комплекса "Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне" и сквера "Первых маевок". Кроме того, проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, создание детских и спортивных площадок, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.