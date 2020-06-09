Нижегородский театр драмы приступает к репетициям Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский государственный театр драмы им. Горького приступает к репетициям. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Мы надеемся, что в сентябре, после снятия всех ограничений, театр сможет порадовать зрителей сразу двумя премьерами", - рассказали в театре.

С 18 июня артисты начинают репетировать спектакль на военную тему "Мальчики" по пьесе Нины Садур в постановке Валерия Саркисова.

Второй премьерой станет новая постановка "Доктор Живаго" по роману Бориса Пастернака (автор сценической композиции - Александр Мюрисеп, режиссер-постановщик Зоя Куликовская).

Напомним, премьера спектакля "Доктор Живаго" должна была состояться в нижегородском театре драмы 19 марта. В основу спектакля легла семнадцатая часть романа Бориса Пастернака, которая носит название "Стихотворения Юрия Живаго". Она представляет собой воспоминания поэта о "великой любви к женщине, размышления "евангельского масштаба" о человеке и мироздании".