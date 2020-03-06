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Культура и отдых

Премьера спектакля "Доктор Живаго" состоится в нижегородском театре драмы 19 марта

10 марта 2020 16:30  [60] Культура и отдых
Фрагмент афиши

Фрагмент афиши

Фото: пресс-служба театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера спектакля "Доктор Живаго" (Монологи любви без антракта) состоится в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького 19 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В основу спектакля легла семнадцатая часть романа Бориса Пастернака, которая носит название "Стихотворения Юрия Живаго". Она представляет собой воспоминания поэта о "великой любви к женщине, размышления "евангельского масштаба" о человеке и мироздании".

"Эта среда создается средствами поэтического театра, где образность и метафоричность значат гораздо больше нежели бытовые подробности, а ассоциации важнее натуралистической подлинности", - говорится в описании спектакля.

В постановке также присутствуют проза и музыка.

Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра драмы и поэзии "Белый мост" Зоя Куликовская.

Автор сценической композиции – актер театра, заслуженный артист России Александр Мюрисеп. Он также является исполнителем роли Поэта.

На сцене помимо Поэта еще два героя: Она (актрисы Анастасия Новикова\Мария Каддо) и Пианист (преподаватель Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Екатерина Ульяницкая).

В спектакле прозвучит музыка Александра Скрябина, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева.

Начало спектакля запланировано на 18:30.

Напомним, что премьера фантасмагории "Великий забытый" состоялась в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького 3 марта 2020 года.

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