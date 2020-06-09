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Общество

"Возможность доработать проект ледовой арены на Стрелке надо только приветствовать", - Александр Прудник

16 июня 2020 17:23  [404] Общество

"Перенос на год начала строительства ледовой арены на Стрелке в нынешних условиях можно только приветствовать. Создание такого рода сооружений сегодня не является первоочередной задачей", - заявил социолог Александр Прудник.

"Перед областью, перед городом сейчас стоят гораздо более серьезные проблемы. Те ресурсы, которые остаются в распоряжении регионального правительства, должны быть направлены в первую очередь на обеспечение безопасности и поддержание уровня жизни и благосостояния нижегородцев. Поэтому все проекты, которые не являются жизненно необходимыми, логично отложить на потом", - добавил он. 

Александр Прудник подчеркнул, что такие объекты создаются на десятилетия вперед, поэтому очень важно получить качественный результат, не привязываясь к конкретным датам и не сокращая возможности для обсуждения проектов, их детальной проработки. 

"Конечно, можно сожалеть о том, что к юбилею города новая ледовая арена не появится. Но выигрыш во времени на год-два-три через 50-70-90 лет уже не будет играть никакой роли. А вот то, что появится в результате поспешного выбора, сохранится навсегда, ошибки останутся на десятилетия. Поэтому сейчас надо воспользоваться тем, что никакой гонки нет, что приоритеты сместились, что общество понимает наличие более важных задач, – и доработать проект ледовой арены. Доработать в условиях, когда не давят сроки, когда нет цейтнота, когда более спокойно и взвешенно можно обсудить на холодную голову аргументы всех сторон, чтобы в конце концов на этом значимом для нижегородцев месте получить такое сооружение, которое будет украшением и гордостью города даже в XXII веке", - завершил он.

 

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