Федеральная субсидия на Ледовый дворец в Нижнем Новгороде поступит в 2021 году Экономика

Проект Ледового дворца Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Федеральная субсидия на Ледовый дворец в Нижнем Новгороде поступит в 2021 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, федерация отозвала субсидию в размере 500 млн рублей на строительство объекта из-за отсутствия заключенного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

Деньги выделенные для софинансирования из областного бюджета в размере 180 млн рублей сейчас перераспределены на другие расходы.

Ранее в региональном минтрансе сообщали, что к строительству Ледового дворца могут привлечь частного инвестора и уже ведутся .переговоры о возведении объекта в рамках государственно-частного партнерства.

Подготовка коммуникаций для планируемого к строительству Ледового дворца началась в Нижнем Новгороде в мае 2020 года.

О том, что проект Ледовой арены прошел экспертизу и получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" стало известно в начале февраля 2020 года.

Стоимость строительства объекта оценивается в 10,9 млрд рублей. Ранее и.о. министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин сообщал, что доля финансирования из федерального бюджета будет не менее 76%. Так правительство России вложит в строительство Ледового дворца 8 млрд рублей, Нижегородской области останется порядка 3 млрд рублей.

Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом расположится в Канавинском районе между набережной реки Волга и улицами Бетанкура, Должанская и Самаркандская.

В состав комплекса войдут основная ледовая арена (60 на 28 метров) вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена (60 на 28 метров) на 250 зрителей; зал для игры в керлинг (54 на 34 метра) на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

Также в состав комплекса войдет универсальный спортивный зал (36 на 18 метров) и зал акробатики (36 на 18 метров).

Максимальная высота Ледового Дворца составит 38 метров, минимальная высота — 13,2 метра. Сооружение будет пятиэтажным, трибуны расположатся на каждом этаже.

Кроме хоккейных матчей на арене планируется проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.

Ранее сообщалось, что разработкой архитектурно-градостроительных решений с визуализацией Ледового дворца займется ООО "Проектный институт уникальных сооружений "Арена" (Москва). Сумма контракта составила 101,3 млн рублей.