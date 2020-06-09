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Общество

Наибольшее количество нижегородских школьников выбрало для сдачи ЕГЭ русский язык

16 июня 2020 18:53  [94] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Наибольшее количество нижегородских школьников выбрало для сдачи ЕГЭ русский язык. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе пресс-конференции 16 июня 2020 года.

Этот экзамен в текущем году будут сдавать 12 700 выпускников.

Профильную математику выбрали 8 тысяч человек, обществознание – 6 644 человека, физику – 3 606.

Всего дети сдают 13 предметов. По каждому предмету - одна попытка. В ЕГЭ примут участие 13 376 юных нижгородцев.

Напомним, что основной период ЕГЭ начинается 29 июня 2020 года. В этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике.  Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня - 2 и 3 июля. 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля – по устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам (24-25 июля) и дополнительный период с 3 по 8 августа.

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