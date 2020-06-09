Главный городской фонтан начал работать в Нижнем Новгороде 16 июня Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Главный городской фонтан начал работать на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Нижегородском водоканале пояснили, что фонтан начал работать на месяц позже обычных сроков, то есть не в конце апреля или начале мая. Это связано с пандемией коронавируса. Сейчас, когда ограничения снимаются и нижегородцы получили возможность посещать парки и скверы, компания приняла решение подключить фонтан к водоснабжению.

В администрации также рассказали, что питьевые фонтанчики в Кремле планируется включить только после снятия всех ограничительных мер.