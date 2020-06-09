Главный городской фонтан начал работать в Нижнем Новгороде 16 июня

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Главный городской фонтан начал работать на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Нижегородском водоканале пояснили, что фонтан начал работать на месяц позже обычных сроков, то есть не в конце апреля или начале мая. Это связано с пандемией коронавируса. Сейчас, когда ограничения снимаются и нижегородцы получили возможность посещать парки и скверы, компания приняла решение подключить фонтан к водоснабжению.
В администрации также рассказали, что питьевые фонтанчики в Кремле планируется включить только после снятия всех ограничительных мер.
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