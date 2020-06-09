Еще меньше ограничений: нижегородцам стали доступны пляжи Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ "О режиме повышенной готовности", в соответствии с которыми жители региона могут посещать пляжи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

Изменения также касаются открытия парков и скверов. Соответствующие изменения вступят в силу с 12 июня.

"Ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет перейти на второй этап снятия ограничений, но, тем не менее, есть возможность ввести очередные послабления в рамках первого этапа. Это связано с тем, что стабилизировалось количество новых случаев: коэффициент распространения заболевания - меньше единицы", - объяснил изменения глава региона.

Решение об открытии общественных территорий будут принимать руководители муниципалитетов в зависимости от эпидемиологической обстановки.

"В регионе установилась теплая погода. Впереди длинные выходные. Парки и скверы всегда были любимыми местами отдыха. Считаю правильным, если они будут доступны там, где это позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка. Окончательные решения будут приниматься на муниципальных оперативных штабах", - сказал Глеб Никитин.

"Вместе с этим следует помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Организации и должностные лица, которые отвечают за данные территории, должны будут контролировать выполнение санитарных норм и не допускать большого скопления людей, напоминать о правилах безопасности", - добавил губернатор.

Сегодня он также отменил для нижегородцев необходимость цифрового подтверждения выхода из дома. Раньше, для того, что бы покинуть помещение, жители региона оформляли QR-код. Сейчас этого можно не делать. Однако данное послабление не касается территорий, где продолжает действовать карантин - в Дивееве, Кулебаках, Павлове и Выксе.

По данным на 9 июня срок открытия пляжного сезона в Нижнем Новгороде был не определен. В администрации города НИА "Нижний Новгород" сообщили, что все пляжи будут открыты одновременно, когда с них снимут ограничения, вызванные пандемией.

Между тем, сейчас водолазы занимаются очисткой нижегородских водоемов. Уже обследовано дно Силикатного озера, Первого, Второго и Третьего озер Щелоковского хутора, Светлоярского, Пестичного и Лунского озер.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее разъясняла рекомендации ведомства по поводу использования медицинских масок на пляже.

Первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также рассказывал о том, как солнце влияет на коронавирусную инфекцию и о необходимости использовать медицинскую маску в летнее время.