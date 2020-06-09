ГЖД восстанавливает курсирование семи отмененных поездов

На Горьковской железной дороге восстанавливается курсирование семи отмененных поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба нижеегородского филиала ОАО "РЖД".
Так, с конца июня возобновят курсирование поезда:
№375/117 сообщением Казань – Пенза – Адлер;
№87/88 сообщением Нижний Новгород – Адлер;
№133/134 сообщением Казань – Санкт-Петербург;
№133/683 сообщением Чебоксары – Санкт-Петербург.
С начала июля начнут курсировать поезда:
№59/60 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург;
№501/502 сообщением Киров – Анапа;
№531/532 сообщением Киров – Адлер.
Также с 3 июля начнется восстановление объемов курсирования скоростных поездов "Стриж":
№708/709 сообщением Москва – Нижний Новгород будет курсировать по пятницам и воскресеньям;
№710/701 из Москвы будет отправляться по пятницам и воскресеньям, а из Нижнего Новгорода по субботам и понедельникам.
По субботам также назначается скоростной поезд "Стриж" №702/707.
Ранее сообщалось, что РЖД ввели новые скидки на билеты в июне.
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