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Общество

ГЖД восстанавливает курсирование семи отмененных поездов

17 июня 2020 09:16  [86] Общество

На Горьковской железной дороге восстанавливается курсирование семи отмененных поездов дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба нижеегородского филиала ОАО "РЖД".

Так, с конца июня возобновят курсирование поезда:

№375/117 сообщением Казань – Пенза – Адлер;

№87/88 сообщением Нижний Новгород – Адлер;

№133/134 сообщением Казань – Санкт-Петербург;

№133/683 сообщением Чебоксары – Санкт-Петербург.

С начала июля начнут курсировать поезда:

№59/60 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург;

№501/502 сообщением Киров – Анапа;

№531/532 сообщением Киров – Адлер.

Также с 3 июля начнется восстановление объемов курсирования скоростных поездов "Стриж":

№708/709 сообщением Москва – Нижний Новгород будет курсировать по пятницам и воскресеньям;

№710/701 из Москвы будет отправляться по пятницам и воскресеньям, а из Нижнего Новгорода по субботам и понедельникам.

По субботам также назначается скоростной поезд "Стриж" №702/707.

Ранее сообщалось, что РЖД ввели новые скидки на билеты в июне.

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