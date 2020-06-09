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Происшествия

Подросток на мопеде попал под грузовик в Ардатовском районе

17 июня 2020 11:50  [141] Происшествия

14-летний подросток на мопеде попал под грузовик в Ардатовском районе Нижегородской области 16 июня 2020 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 15:30 на ул. Советская в с. Саконы.

Мальчик управлял мопедом Мотолэнд. При этом у него не было прав, и ехал он без мотошлема. Выезжая с второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении автомобилю МАЗ. В результате произошло столкновение.

Подросток погиб.

Напомним, что две школьницы на питбайке попали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе 15 июня.

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