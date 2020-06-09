Нижегородцев пригласили протестировать систему онлайн-голосования по изменениям в Конституцию Политика

Нижегородцев пригласили протестировать систему онлайн-голосования по изменениям в Конституцию 18 и 19 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Тестовое голосование пройдет на онлайн-платформе 2020og.ru. В бюллетене будет необходимо ответить на вопрос: на что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды" – на благоустройство дворов или общественных пространств?

Протестировать систему смогут нижегородцы, зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию.

"Использование дистанционного электронного голосования – это по-настоящему историческое событие. В стране всего два региона получили право провести его – Москва и Нижегородская область. Тестирование системы – важный этап перед самим голосованием. Мы постарались сделать тест максимально полезным. Жители смогут обозначить свою позицию по одному из ключевых вопросов благоустройства: что приоритетнее для них - дворы или общественные пространства. От этого будет зависеть распределение средств внутри проекта "Формирование комфортной городской среды". Мнение жителей станет для нас определяющим при разработке программы на ближайшие годы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что для фиксирования и хранения результатов применяется технология распределенных реестров (блокчейн).

"Эта технология надежно защищает данные от фальсификации ", - добавил губернатор.

Напомним, по решению ЦИК РФ в двух субъектах Российской Федерации – Москве и Нижегородской области - голосование пройдет, в том числе, в электронном дистанционном формате.

Дистанционное голосование состоится с 25 по 30 июня 2020 года. Заявление для участия в нем можно подать через портал государственных услуг или специализированный портал для голосования: 2020og.ru с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках. На данный момент около 40 тысяч нижегородцев уже подали заявки на дистанционное голосование.

Избирательная комиссия Нижегородской области напоминает: если избиратель подал заявление на голосование в электронном виде, но по каким-то причинам не смог проголосовать в период с 25 по 30 июня, у него есть право прийти 1 июля на избирательный участок и проголосовать, используя бумажный бюллетень. При этом избирательная комиссия будет проводить проверку факта участия в электронном голосовании, чтобы исключить вероятность "двойного" голосования.