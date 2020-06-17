Депутаты ЗС НО рассмотрели проект изменений в федеральный закон о похоронном деле Общество

Депутаты комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области рассмотрели законопроект, предусматривающий изменения в федеральные законы "О лицензировании отдельных видов деятельности", "О погребении и похоронном деле". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 17 июня.

Предложения связаны с введением лицензирования похоронной деятельности.

Как было отмечено в докладе, многолетняя практика оказания услуг по погребению умерших коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями без соответствующего государственного регулирования привела к ряду проблем.

В частности, это наличие неучтенных мест погребения, недостаточный контроль над захоронениями, низкое качество ритуальных услуг, отсутствие квалифицированных кадров, недобросовестная конкуренция, развитие теневой деятельности.

Кроме того, отмена лицензирования в сфере похоронного дела привела к значительному ослаблению государственного регулирования похоронной деятельности. Появились недобросовестные и неквалифицированные ритуальные агентства, которые нарушают санитарные требования, моральные и этические нормы, манипулируют клиентами, навязывают им дорогостоящие услуги.

"Проблему качества предоставляемых услуг по погребению умершего, а также проблему учета всех лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по погребению, представляется возможным решить только при условии введения лицензирования похоронной деятельности", - считает председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Проект изменений в федеральный закон будет направлен в Совет законодателей РФ при Федеральном собрании РФ для предварительной проработки.