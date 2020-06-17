Елена Загайнова избрана зампредседателя ТИК дистанционного голосования по изменениям в Конституцию РФ Политика

Фото: с сайта ННГУ

Ректор Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Елена Загайнова избрана заместителем председателя территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, сформированной в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по информации Центральной избирательной комиссии РФ.

Вчера, 16 июня 2020 года состоялось первое заседание комиссии.

Как сообщает ЦИК РФ, к полномочиям ТИК ДЭГ относится организация дистанционного электронного голосования. Комиссия обеспечивает подсчет голосов, установление итогов дистанционного голосования и их передачу в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области. Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые.

"Нижегородская область наряду с Москвой стала одним из двух пилотных регионов, где будет реализована процедура электронного дистанционного голосования. Это одновременно и честь, и ответственность. Нам предстоит одними из первых в стране обеспечить максимально комфортные и доступные условия для волеизъявления граждан", – сказала Елена Загайнова.

"Университет Лобачевского уже не первый год успешно решает все поставленные задачи, связанные с организацией дистанционного образования в условиях сложной эпидемиологической обстановки, мы опробовали онлайн-голосование в рамках проведения ученых советов: система работает без нареканий и сбоев. Теперь предстоит применить такой опыт в большем масштабе. Граждане нашего региона смогут дистанционно реализовать свои избирательные права, к чему я всех призываю", - добавила она

Высокая надежность и безопасность системы электронного голосования обеспечена принципом единого ключа доступа, разделенного на несколько фрагментов, которые хранятся у разных специалистов. Соединение ключа и доступ к результатам произойдет только после окончания голосования, поздно вечером 1 июля.

Напомним, что в Нижегородской области с 18 по 19 июня 2020 года будет протестирована система дистанционного голосования по поправкам в Конституцию. Тестовое голосование организуется на онлайн-платформе 2020og.ru. В бюллетене нижегородцам предложат ответить на вопрос о том, что они считают первоочередным в ходе реализации проекта "Формирование комфортной городской среды": благоустройство дворов или общественных пространств. Таким образом, жители региона смогут определить, на что будет направлена большая часть средств по проекту.

Напомним также, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено президентом РФ Владимиром Путиным на 1 июля 2020 года. Дистанционное голосование пройдет с 25 по 30 июня 2020 года. На сегодняшний день около 40 тысяч нижегородцев уже подали заявки на участие в дистанционном голосовании.

Для участия необходимо подать заявление на портале Госуслуг, где у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись, с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года. После обработки данных избирателю будет одобрено его право воспользоваться дистанционным способом голосования. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников очного голосования на избирательных участках.

С 25 по 30 июня избиратель сможет проголосовать в специальной вкладке портала, где он получит доступ к информации о голосовании и электронный бюллетень. После того, как гражданин проголосует, ему придет подтверждение о том, что голосование состоялось.