Пять территорий для благоустройства представит Выкса на голосование жителей Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Пять территорий представит Выкса на рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства, которое пройдет в режиме онлайн с 23 июня по 6 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Благоустраивать выбранные территории будут в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Голосование, как и в прошлом году, будет организовано на сайте: golosza.ru. Практика показала, что это очень удобно, свое мнение могут высказать большее количество людей. А именно это и является одной из основных задач национального проекта. Кроме того, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса вариант электронного голосования является еще и наиболее безопасным. Высказать свое мнение о необходимости благоустройства парка или сквера люди смогут, не выходя из дома", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, жителям Выксы предложат проголосовать за набережную Межонки, сквер в микрорайоне Юбилейный, между домами №9 и №51, а также территорию в районе дома №64 на улице Чкалова и у дома №16 в микрорайоне Гоголя.

"Кроме того, мы предлагаем жителям для голосования "Шухов-центр", который планируется создать на исторической территории бывшего чугунно-литейного цеха. Реализация проекта должна начаться в этом году, он станет примером консолидации усилий всех уровней власти и благотворителей. И, если жители проголосуют, то мы включим второй этап благоустройства данной территории в национальный проект на следующий год", - рассказал глава местного самоуправления г.о.г. Выкса Владимир Кочетков.

Он добавил, что сейчас в Выксе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" идут работы по благоустройству трех общественных пространств. Преображается набережная 1 Мая, создается новый сквер около домов №27 и 28 в микрорайоне Гоголя, начался второй этап благоустройства территории лесопосадки. Именно за них в прошлом году проголосовало больше всего жителей.

Напомним, что жители Нижегородской области также могут проголосовать за общественные территории на избирательных участках 1 июля 2020 года. Принять участие в онлайн- и офлайн- голосовании могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится.

Ранее Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.