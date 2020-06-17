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Экономика

Стоимость бензина Аи-95 на бирже показала рекорд за всю историю

17 июня 2020 18:46  [71] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Стоимость бензина Аи-95 на бирже показала рекорд за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные от 17 июня 2020 года Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой площадки.

С начала лета стоимость тонны бензина этой марки бензина выросла более чем на 9%, а с начала сегодняшнего дня - на 0,89%, достигнув, таким образом, 57,209 тысяч рублей за тонну, что является историческим максимумом.

Ранее управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области высказывало опасение по поводу возможного необоснованного роста розничных цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

К необоснованному удорожанию этого вида топлива на автозаправках могло привести отсутствие СУГ в необходимых количествах на товарных биржах.

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Теги:
Бензин
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