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Экономика

ПСБ начисляет повышенный кэшбэк в рамках нового зарплатного проекта "Твой плюс"

18 июня 2020 09:54  [72] Экономика

"Промсвязьбанк" запустил зарплатный проект "Твой Плюс", в рамках которого клиенты могут получать до 5% годовых на остаток средств на карте или повышенный кэшбэк в трех любых категориях покупок на свой выбор. Об этом сообщает пресс-служба банка.

При получении процентов на остаток за все покупки по зарплатной карте начисляется кэшбэк в размере 1%. Если же клиент сделает выбор в пользу повышенного кэшбэка, то он сможет возвращать до 7% за покупки в кафе, ресторанах, аптеках, книжных и детских магазинах, при заказе такси, за оплату развлечений, услуг салонов красоты. Менять выбранные категории повышенного кэшбэка можно каждый месяц.

Еще одним важным преимуществом новой программы является возможность снятия наличных без комиссии до 1 млн рублей в банкоматах ПСБ и сети партнеров банка. Также комиссии отсутствуют за снятие до 150 тысяч рублей в банкоматах всех остальных банков. Кроме того, держателям зарплатных карт доступны бесплатные денежные переводы по системе быстрых платежей и реквизитам счета в другие банки. Пользоваться преимуществами нового зарплатного проекта можно всей семьей – клиенты могут выпустить бесплатно до 5 дополнительных карт.

"Мы улучшили условия по зарплатному проекту – установили высокий процент на остаток, сопоставимый со ставками банковских вкладов, а также увеличили размер кэшбэка, предоставив клиентам возможность выбрать категории, в которых они чаще всего совершают траты. В картах со спецусловиями каждый находит плюсы для себя: для тех, кто предпочитает сберегать, они заменяют вклады и накопительные счета; а тем, кто больше расходует, – они помогают экономить и получать бонусы за покупки", – пояснила директор центра разработки зарплатных продуктов ПСБ Екатерина Матвеева.

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