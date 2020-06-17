Расходы нижегородского бюджета вырастут на 1 млрд рублей из-за антиковидных мероприятий Экономика

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам 18 июня в режиме видео-конференц-связи рассмотрел проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В бюджет области планируется внести изменения в соответствие с которыми доходы снизятся на 305 млн рублей – до 194,2 млрд рублей, расходы увеличатся на 944,5 млн рублей – до 213,7 млрд рублей, дефицит вырастет на 1,3 млрд рублей – до 19,5 млрд рублей. В структуре дефицита, в том числе более 11,4 млрд рублей – за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года. Это не приводит к увеличению объема государственного долга.

"Увеличение расходов полностью объясняется реализацией антиковидных мероприятий. Их достаточно много. Все мы знаем, какую тяжелую работу выполняют медики. Расходы на здравоохранение увеличиваются, по отношению к изначально запланированным они не только выполнены в полном объеме, но туда направляются дополнительные ресурсы. Внутри самой сферы здравоохранения также есть перераспределения средств", - сказал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Напомним, что поправки в областной бюджет предусматривают безвозмездные поступления из федерального бюджета на 1,063 млрд рублей.

- Более 635 млн рублей составит дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для возмещения потерь по налоговым и неналоговым доходам;

- Более 119 млн рублей будет направлено на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку социальным работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией;

- Более 56 млн рублей – на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- Более 246 млн рублей – на предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

За счет средств областного бюджета:

- Свыше 317 млн рублей будет направлено на предоставление муниципальным районам и городским округам субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на деятельность транспортных предприятий. Средства будут направлены на оплату труда работников, закупку топлива, приобретение средств индивидуальной защиты для работников, покупку дезинфицирующих средств для автобусов;

- Более 100 млн рублей – на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов в 2020 году (на 7 месяцев начиная с 1 июня). Это связано с увеличением расчетных ставок на городских маршрутах в Сарове и Чкаловске с 20 рублей до 22 рублей. В остальных городах области (за исключением Нижнего Новгорода) – с 20 рублей до 23 рублей и на пригородных маршрутах – с 2,50 руб. до 3,00 руб.;

- Почти 80 млн рублей – на увеличение расходов дорожного фонда за счет остатков, сложившихся на 1 января 2020 года;

- Свыше 18 млн рублей – на строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов в с. Тукай Спасского района и в п. Рустай городского округа г. Бор;

- Более 14 млн рублей – на приобретение медицинского оборудования для клинико-диагностической лаборатории, для проведения исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) для ГБУЗ "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

- 14 млн рублей - на обеспечение бесплатного проезда медицинским работникам, сотрудникам силовых ведомств и Роспотребнадзора, волонтерам;

- 200 млн рублей – на увеличение резервного фонда Правительства Нижегородской области.

"В период пандемии пассажиропоток транспортных предприятий региона упал в разы. По моему поручению минтранс разработал целый комплекс мер поддержки для них. Средства субсидий будут направлены 57 предприятиям, в том числе на закупку ГСМ, оплату электроэнергии, выплату зарплаты. В мае на эти цели мы заложили в бюджет 176 млн. рублей, сейчас добавляем еще 317,6 млн. рублей", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В связи с ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции налоговые доходы областного бюджета в 2020 году будут уменьшены на 1,37 млрд рублей за счет уменьшения поступлений налога на имущество.



На заседании было принято решение рекомендовать проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года" к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 25 июня.