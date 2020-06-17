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Общество

Крупнейший в России вольер для марабу открыли в нижегородском зоопарке

18 июня 2020 15:52  [107] Общество

Фото: Лимпопо

Крупнейший в России вольер для марабу открыли в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Площадь нового вольера составляет 775 кв.м., высота вольера – 13 метров.

В вольере есть свой искусственный водоем, а также специальные платформы для гнездования.

На строительство новой площадки для птиц ушло несколько месяцев.

(фото: Лимпопо)

"Дело в том, что в природе марабу гнездятся на высоте 10-12 метров и выше. Поэтому когда наши самец и самочка достигли своей половозрелости, было принято решение о строительстве для них нового просторного вольера", - пояснил директор зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

По словам директора зоопарка, сейчас главная задача марабу – построить себе гнездо, при том что процесс этот небыстрый.

(фото: Лимпопо)

Напомним, что марабу вместе с венценосными журавлями переехали из зимних домиков в летние вольеры в мае.

СПРАВКА:

Африканский марабу – наиболее крупный представитель семейства аистовых: у отдельных экземпляров размах крыльев может достигать 320 см. По своей природе этот аист является довольно агрессивной птицей. Особенно ярко это выражено в периоды размножения. Размножаться марабу начинают в возрасте 6-7 лет. Гнезда они строят на верхушках высоких деревьев или на скалистой местности. Продолжительность жизни в дикой природе составляет 25 лет, в заповедниках и зоопарках марабу живут до 40 лет.

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