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Общество

Подрядчик рассчитывает завершить ремонт трассы Нижний Новгород - Шахунья – Киров раньше срока

18 июня 2020 17:35  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Подрядчик рассчитывает завершить ремонт трассы Нижний Новгород - Шахунья – Киров в Борском районе раньше срока. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Завершить ремонт, согласно контракту, необходимо к 31 августа этого года, но если позволят погодные условия, работы могут завершиться уже в июле.

Сейчас на трассе началась укладка асфальтобетонного покрытия. Ремонт проходит на участке длиной 3,3 км в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы ведутся в ночное время суток.

"Последний раз этот участок ремонтировали 8 лет назад. Здесь высокая интенсивность движения, ходит и общественный транспорт. Чтобы не создавать дополнительных заторов, было принято решение проводить работы ночью. Также отмечу, что данный участок является одним из подъездов к будущей развязке в районе Неклюдово-Золотово. И комплексный подход, когда мы параллельно стоим крупную развязку и ремонтируем к ней подъездные пути, позволит обеспечить безопасность, а также развести на разные уровни автомобильную дорогу и железнодорожные пути, увеличить пропускную способность трассы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стоимость работ составляет 81,2 млн рублей.

Напомним, что строительство трассы Неклюдово – Золотово позволит увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров и обеспечит безопасность на участке с высоким трафиком благодаря разведению на разные уровни автодороги и железнодорожных путей. Сейчас в пробке в Неклюдове, в том числе в непосредственной близости от жилых домов, водители могут проводить по несколько часов. Транспортная развязка выведет из населенных пунктов транзитные автомобили. Общая протяженность участков строительства составляет 8,3 км, из которых 938 метров - длина пяти путепроводов.

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