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Политика

Бюллетени для голосования по Конституции начали передавать в районы Нижегородской области

18 июня 2020 17:38  [74] Политика

Фото: Избирком

Избирательная комиссия Нижегородской области начала процедуру передачи бюллетеней для голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ территориальным избирательным комиссиям. Об этом сообщили в избиркоме.

В регионе идет подготовка к общероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию. Голосование назначено президентом РФ Владимиром Путиным на 1 июля 2020 года.

В Нижегородской области подготовлено 1 830 279 бюллетеней для голосования, а также 740 727 бюллетеней для КОИБ – комплексов обработки избирательных бюллетеней. С помощью управления специальной связи по Нижегородской области бланки для голосования доставляют в ТИК, где их пересчитают и передадут в участковые избиркомы.

Бюллетени будут использованы 1 июля 2020 года - в день Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию, а также с 25 по 30 июня - для досрочного голосования на избирательном участке и вне помещения для голосования (на дому).

Напомним, председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская сообщила, что в регионе подготовлено 2 169 постоянных и 11 временных избирательных участков.

"На каждом избирательном участке будет организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Мы проверяем все помещения участковых избирательных комиссий на предмет наличия отдельного входа и выхода из здания избирательного участка, для того чтобы не допустить пересечения потоков избирателей. Где подобное условие выполнить невозможно, социальное дистанцирование будет обеспечено при помощи специальных сигнальных лент", - сказала Маргарита Красилевская.

Для сохранения бюллетеней в целях неприкосновенности волеизъявления участников досрочного голосования будут применяться специальные сейф-пакеты, в которые после каждого дня голосования в присутствии наблюдателей будут помещаться бюллетени для голосования. В последующем они будут вскрываться уже в день голосования при подсчете голосов.

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