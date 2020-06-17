Последние новости рубрики Происшествия
19 июня 2020 10:08  [86] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале
19 июня 2020 08:53  [130] Поликлиника сгорела в п.Октябрьский Борского района этой ночью
18 июня 2020 16:50  [272] Пенсионерка в Нижнем Новгороде убила молодого гражданского мужа, - СУ СК
18 июня 2020 16:35  [211] Экс-замначальника нижегородской ИК заставлял осужденного выполнять личные поручения
18 июня 2020 12:34  [210] Суд взыскал с "ВМЗ" более 7,4 млн рублей из-за отходов IV класса опасности
18 июня 2020 10:31  [262] Суд отказал экс-главе Канавинского района Михаилу Шарову в восстановлении его в должности
17 июня 2020 17:02  [338] Экс-замначальника нижегородской ФНС приговорили к 5 годам за взятку в 1 млн рублей
17 июня 2020 11:50  [377] Подросток на мопеде попал под грузовик в Ардатовском районе
17 июня 2020 10:43  [509] Житель Перевоза осужден за вымогательство
16 июня 2020 12:43  [387] Четыре человека пострадали в ДТП в Городецком районе
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале

19 июня 2020 10:08  [86] Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Авария произошла 13 июня. По версии следствия, 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Cadillac GMX 322 и не справился с управлением. Он выехал на "встречку", где потерял контроль над автомобилем. Автомобиль опрокинулся в 9:45.

В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля скончался.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph