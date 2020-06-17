Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Авария произошла 13 июня. По версии следствия, 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Cadillac GMX 322 и не справился с управлением. Он выехал на "встречку", где потерял контроль над автомобилем. Автомобиль опрокинулся в 9:45.

В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля скончался.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.