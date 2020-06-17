Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на Гребном канале. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Авария произошла 13 июня. По версии следствия, 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Cadillac GMX 322 и не справился с управлением. Он выехал на "встречку", где потерял контроль над автомобилем. Автомобиль опрокинулся в 9:45.
В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля скончался.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.
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