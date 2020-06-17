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Происшествия

Подросток утонул в озере Лесное в Нижнем Новгороде

19 июня 2020 11:59  [65] Происшествия
Фотография с места происшествия

Фотография с места происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

15-летний подросток утонул в озере Лесное в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 19 июня 2020 года.

По предварительным данным, накануне днем он пошел на озеро вместе с другом. Взрослым они об этом не сообщили. Во время купания оба подростка заплыли на середину водоема. Однако, мальчик отстал от друга и утонул.

Следователи СК выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 31 мая.

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