Подросток утонул в озере Лесное в Нижнем Новгороде

Фотография с места происшествия
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15-летний подросток утонул в озере Лесное в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 19 июня 2020 года.
По предварительным данным, накануне днем он пошел на озеро вместе с другом. Взрослым они об этом не сообщили. Во время купания оба подростка заплыли на середину водоема. Однако, мальчик отстал от друга и утонул.
Следователи СК выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 31 мая.
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