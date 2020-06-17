Подросток утонул в озере Лесное в Нижнем Новгороде Происшествия

Фотография с места происшествия Фото: СУ СК России по Нижегородской области

15-летний подросток утонул в озере Лесное в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 19 июня 2020 года.

По предварительным данным, накануне днем он пошел на озеро вместе с другом. Взрослым они об этом не сообщили. Во время купания оба подростка заплыли на середину водоема. Однако, мальчик отстал от друга и утонул.

Следователи СК выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, мужчина утонул в водоеме в Дзержинске 31 мая.