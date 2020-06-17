Электрички для объезда развязки в Ольгино запущены в Нижегородской области Общество

Дополнительные электрички для объезда места строительства транспортной развязки в Ольгино будут запущены в Нижегородской области с 22 июня 2020 год. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Пригородные поезда будут ходить через железнодорожную станцию Кудьма (в радиусе 5 км находятся п. Новинки, ЖК Окский Берег, п. Ближнее Борисово, п. Новопавловка) до пр. Гагарина и Московского вокзала.

Со станции Кудьма до проспекта Гагарина электричка будет отправляться в 06:48, 07:39, 15:59. Прибывать на станцию - в 07:22, 08:17, 16:33. Время в пути составит 34 минуты. Стоимость проезда– 29 рублей.

В сторону Московского вокзала электричка будет отправляться в 08:04, 18:15. Прибывать поезд будет в 08:46, 19:05. Время в пути составит 45 минут. Стоимость проезда от Кудьмы до Московского вокзала – 58 рублей.

Напомним, что движение транспорта в районе деревни Ольгино ограничено до декабря 2020 года.