Последние новости рубрики Общество
22 июня 2020 00:01  [132] Температура воздуха в Нижнем Новгороде на текущей неделе будет снижаться до +11°
21 июня 2020 15:40  [7294] Главврачу нижегородской больницы №29 Юлии Гаревской указом президента присвоено звание Героя Труда РФ
21 июня 2020 13:00  [228] Эксперты "Команды 800" рассмотрели пять проектов к юбилею Нижнего Новгорода
21 июня 2020 11:52  [532] Районы Нижнего Новгорода по-прежнему лидируют по заболеваемости коронавирусом в регионе
21 июня 2020 11:33  [203] Активисты "Единой России" в Ленинском районе привели в порядок мемориал героям ВОВ
21 июня 2020 11:16  [403] Около 8,5 тыс. нижегородцев вылечились от коронавируса
21 июня 2020 10:55  [380] Праздничная подсветка появится на телебашне в Нижнем Новгороде в День медицинского работника
21 июня 2020 10:39  [186] Девять общественных пространств в Павлове вынесут на рейтинговое голосование
21 июня 2020 10:19  [209] День НХП в Нижегородской области впервые отпразднуют онлайн
21 июня 2020 10:00  [564] "В том, что удается сдерживать распространение COVID-19, есть заслуга каждого медработника", - Юрий Шалабаев
Общество

Электрички для объезда развязки в Ольгино запущены в Нижегородской области

19 июня 2020 13:40  [512] Общество

Дополнительные электрички для объезда места строительства транспортной развязки в Ольгино будут запущены в Нижегородской области с 22 июня 2020 год. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Пригородные поезда будут ходить через железнодорожную станцию Кудьма (в радиусе 5 км находятся п. Новинки, ЖК Окский Берег, п. Ближнее Борисово, п. Новопавловка) до пр. Гагарина и Московского вокзала.

Со станции Кудьма до проспекта Гагарина электричка будет отправляться в 06:48, 07:39, 15:59. Прибывать на станцию - в 07:22, 08:17, 16:33. Время в пути составит 34 минуты. Стоимость проезда– 29 рублей.

В сторону Московского вокзала электричка будет отправляться в 08:04, 18:15. Прибывать поезд будет в 08:46, 19:05. Время в пути составит 45 минут. Стоимость проезда от Кудьмы до Московского вокзала – 58 рублей.

Напомним, что движение транспорта в районе деревни Ольгино ограничено до декабря 2020 года.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph