Движение транспорта ограничено в районе деревни Ольгино в Нижегородской области

Фото:
Движение транспорта ограничено в районе деревни Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Проезд автомобильного транспорта будет осуществляться по двум полосам из четырех.
Временные ограничения связаны с началом нового этапа строительства транспортной развязки. На данный момент рабочие приступили к укладке ливневой канализации.
Такие ограничения сохранятся до декабря 2020 года.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог региона просят нижегородцев отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать маршруты движения.
Ранее нижегородские власти озвучили новую дату завершения строительства развязки в Ольгино - октябрь 2021 года.
Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.
По имеющейся дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка дороги сейчас исчерпана: на подходах возникают систематические заторы, достигающие 850 метров.
Протяженность новой дороги составит около 1,5 км; расчетная скорость движения по ней составит 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.
Напомним, что цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что развязку в Ольгино построят по типу "труба" с реконструкцией перекрестка.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+