Движение транспорта ограничено в районе деревни Ольгино в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Движение транспорта ограничено в районе деревни Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проезд автомобильного транспорта будет осуществляться по двум полосам из четырех.

Временные ограничения связаны с началом нового этапа строительства транспортной развязки. На данный момент рабочие приступили к укладке ливневой канализации.

Такие ограничения сохранятся до декабря 2020 года.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог региона просят нижегородцев отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать маршруты движения.

Ранее нижегородские власти озвучили новую дату завершения строительства развязки в Ольгино - октябрь 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

По имеющейся дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка дороги сейчас исчерпана: на подходах возникают систематические заторы, достигающие 850 метров.

Протяженность новой дороги составит около 1,5 км; расчетная скорость движения по ней составит 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Напомним, что цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что развязку в Ольгино построят по типу "труба" с реконструкцией перекрестка.