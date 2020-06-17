Нижегородские НКО по борьбе с коронавирусом смогут получить грант президента Экономика

Нижегородские некоммерческие организации, участвующие в борьбе с коронавирусной инфекцией, смогут получить грант президента. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Прием заявок на участие в специальном конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции стартовал 16 июня 2020 года.

О проведении конкурса президент РФ Владимир Путин объявил 8 июня на встрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций. В рамках конкурса будут распределены средства, выделенные по распоряжению главы государства из резервного фонда президента.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородские НКО подавать заявки на конкурс.

"Нижегородские волонтеры и добровольцы стали одними из первых, кто включился в борьбу с коронавирусом и его последствиями. Тысячи людей помогали врачам и пожилым гражданам, покупали продукты и лекарства. Прекрасно проявили себя некоммерческие организации всех направлений. Уверен, среди вас немало достойных самой высшей награды", - отметил Глеб Никитин.

Прием заявок на участие в конкурсе завершается в 23:30 15 июля 2020 года. Итоги будут подведены до 31 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что президентские гранты на сумму более 96 млн рублей получат 58 проектов нижегородских некоммерческих организаций.