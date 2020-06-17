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Политика

Депутаты Гордумы одобрили новую структуру администрации Нижнего Новгорода

19 июня 2020 14:20  [103] Политика

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

Депутаты постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по местному самоуправлению одобрили новую структуру администрации города, предложенную и.п. главы Юрием Шалабаевым. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания 19 июня 2020 года

В новой структуре администрации предусмотрено два первых заместителя главы города, при этом общее количество заместителей сокращается с 7 до 5, количество отраслевых (функциональных) органов сокращается с 28 до 24.

В частности, предлагается объединить департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей и департамент предпринимательства и туризма, а также департамент транспорта и департамент дорожного хозяйства. В непосредственное подчинение главы города будет переведен департамент финансов.

В ходе заседания директор департамента правового обеспечения Светлана Киселева пояснила, что исполнение обязанностей главы города на время его отсутствия будет возлагаться на одного из первых заместителей. 

Предложение администрации города включить контрольно-ревизионное управление в состав департамента финансов вызвало замечания со стороны прокуратуры Нижнего Новгорода. Как сообщил старший помощник прокурора города Игорь Агашин, по мнению прокуратуры, контрольно-ревизионное управление, осуществляющее внутренний финансовый контроль, должно иметь статус самостоятельного подразделения.

Администрация Нижнего Новгорода и прокуратура города договорились провести консультации по этому вопросу.

Решение об утверждении новой структуры будет принято на заседании Гордумы 23 июня.

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