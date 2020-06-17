Аппеляция подтвердила сговор нижегородского "ГлавУКС " с подрядчиками Бизнес

Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил сговор между МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" и подрядчиками. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского УФАС России.

Ранее арбитражный суд Нижегородской области признал МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" ООО "Ассоциация", ООО "Линия", ООО "Элит-Альянс", ООО "Оптснаб", ООО "Офислайн", ООО "Комус-Приволжье", ООО "Промрезерв" виновными в нарушении закона о конкуренции.

Решение суда оставлено без изменения.

Напомним, что нижегородское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении: МКУ "ГлавУКС" и ООО "Топоснова", ООО "Красный археолог", ООО "Ассоциация", ООО "Линия", ООО "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье Центр"", ФГБОУВО "ННГАСУ", ООО "Элит-Альянс", ООО "Дизайн Центр", ООО "Оптснаб", ООО "Офислайн", ООО "Комус-Приволжье", ООО "Сцена-НН", ООО "Талком", ООО "Промрезерв", ООО "Смарт Офис", ИП Сизовой – 25 декабря 2018 года.

Прокуратура выявила, что сделки МКУ "ГлавУКС" систематично дробились.

Антимонопольный орган установил, что МКУ "ГлавУКС" заключал договоры с апреля 2017 года по апрель 2018 года для объектов: "ДОУ в ЖК Зенит", ФОК "Приокский", МДОУ №28, МБДОУ "Детский сад №60", "Пристрой к школе №168 в МР "Сортировочный" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, "Комплексное благоустройство территории Нижне-Волжской набережной от Канавинского моста до переулка Рыбный Нижегородского района города Нижнего Новгорода", театр "Вера".

Рассмотрение дела длилось 9 месяцев. В ходе этого было прекращено участие в качестве ответчика: ООО "Топоснова", ООО "Красный археолог", ООО "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье Центр"", ФГБОУВО "ННГАСУ", ООО "Дизайн Центр", ООО "Сцена-НН", ООО "Талком", ООО "Смарт Офис" и ИП Сизовой Г.В.