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Общество

Поселок Стахановский в Нижнем Новгороде станет зоной ИЖС

19 июня 2020 15:27  [637] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об изменениях генерального плана Нижнего Новгорода, изменив зонирование территории посёлка Стахановский в Автозаводском районе на "зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас необходимо внести изменения в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода. Проект соответствующего документа уже подготовлен Минградом. Предполагается, что до конца месяца этот документ будет утвержден.

В пресс-службе пояснили, что в 2010 году часть территории поселка Стахановский была определена генпланом как зона многоэтажного жилищного строительства и там планировалось возводить новые жилые массивы и развивать транспортные коридоры.

До изменения федерального законодательства жители посёлка регистрировали права на свои дома по упрощенной процедуре, невзирая на решения генплана. Но с 2017 года для регистрации прав на частный жилой дом требуется предоставить разрешение на строительство. Поскольку по генплану зонирование Стахановского не предполагало индивидуального жилищного строительства, то органы МСУ перестали выдавать разрешительные документы.

В комиссию по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области массово поступали "точечные", то есть касающиеся отдельных участков, обращения от жителей Стахановского с просьбой о внесении изменений в генплан. В феврале 2019 года члены комиссии решили пересмотреть зонирование всей территории поселка.

27 декабря 2019 года, изучив результаты публичных слушаний, члены комиссии одобрили смену зонирования территории посёлка на зону индивидуальной среднеплотной жилой застройки. Соответствующие изменения внесены в генеральный план областного центра.

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