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Общество

Нижегородские COVID-субсидии смогли оформить лишь муниципальные перевозчики

19 июня 2020 17:51  [420] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Государственные субсидии, предоставляемые перевозчикам Нижнего Новгорода для компенсации затрат в связи с пандемией коронавируса, смогли оформить лишь муниципальные транспортные предприятия, хотя заявки подавали и частники. Об этом сообщает городская дума.

Ранее в Нижнем Новгороде был одобрен новый вид субсидии для транспортных предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции. Обратиться за финансовой помощью смогут предприятия любой формы собственности, как муниципальной, так и частной.

Перевозчики могут попросить возмещение затрат на выплату заработной платы и ГСМ, а также на приобретение средств индивидуальной защиты для работников и дезинфекцию подвижного состава.

Как стало известно на заседании постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи 19 июня, за получением данной субсидии обратились 13 транспортных предприятий.

Однако предъявляемым министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области требованиям соответствовали только три из них: МП "Нижегородэлектротранс", МП "Нижегородпассажиравтотранс" и МП "Нижегородское метро".

Этим перевозчикам будет выделена субсидия в размере около 169 млн рублей. 99% из них составят средства областного бюджета, 1% - средства городского бюджета.

В настоящее время министерство транспорта Нижегородской области готовит уведомление об отборе заявок на получение субсидии за май. Депутаты гордумы считают, что представителям департамента транспорта необходимо помочь частным перевозчикам в оформлении документов на субсидии.

Администрация Нижнего Новгорода, в свою очередь сообщает, что весной этого года поддержка муниципальных транспортных предприятий уже осуществлялась за счет средств городского бюджета: МП "Нижегородэлектротранс" выделялось 37 млн рублей, МП "Нижегородпассажиравтотранс" – около 69 млн рублей, МП "Нижегородское метро" – более 165 млн рублей. Средства распределялись на выплаты заработных плат работников, средства для профилактики COVID-19, а также на запасные части для подвижных составов.

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