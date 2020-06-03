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Экономика

Нижегородская администрация предложила оказать помощь всем перевозчикам

04 июня 2020 14:40  [118] Экономика

Нижегородские перевозчики смогут получить дополнительную финансовую помощь. Такое предложение поддержали депутаты Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 4 июня 2020 года.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин представил изменения в бюджет, согласно которым предлагается ввести новую субсидию на возмещение части затрат (при сложившейся экономической ситуации из-за коронавируса) на деятельность транспортных предприятий. Субсидия будет предоставлена при условии софинансирования из городского бюджета - не менее 1%.

Обратиться за финансовой помощью смогут предприятия любой формы собственности, как муниципальной, так и частной, осуществляющие регулярные перевозки на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Так, к примеру, по муниципальным предприятиям в минтранс области был предоставлен расчет на 188 млн рублей.

"Если предприятия, которые принадлежат муниципалитету, мы можем проконтролировать, то индивидуальный предприниматель может, например, сделать заказ на три миллиона рублей на ГСМ, а сам при этом не выставляет автобусы на маршрут. Здесь должен быть предусмотрен механизм контроля и проверки", – отметил председатель комиссии Думы по бюджету Марк Фельдман.

Профильная комиссия рекомендовала Гордуме принять предложенные изменения в бюджет. Голосование по вопросу будет проводиться заочно с применением опросного листа, предварительно, 17 июня.

Ранее сообщалось, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) и МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) получат из бюджета Нижнего Новгорода 40 млн рублей.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил освободить пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году.

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