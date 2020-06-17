Глеб Никитин принял участие в совещании Владимира Путина с представителями отраслей экономики Политика

Президент России Владимир Путин 19 марта провел в режиме видеоконференции совещание с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в данном совещании принял участие губернатор региона Глеб Никитин.

В ходе совещания отмечались лучшие проекты повышения производительности труда, реализуемые в регионах.

"Отрадно, что на этом совещании много раз звучала Нижегородская область. По всем направлениям работы стержневым фактором была тематика бережливого производства и эффективности в целом. Мы еще до пандемии были одним из основных регионов в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Естественно, мы не могли не воспользоваться этим опытом и в борьбе с коронавирусом", - сказал Глеб Никитин.

"Благодаря работе совместного с "Росатомом" проектного офиса по производительности труда в Нижнем Новгороде удалось реализовать целый ряд проектов. Например, организовать практически с нуля производство рециркуляторов на заводе имени Петровского. Очень активно проектный офис работал со сферой здравоохранения. В частности, многократно удалось повысить эффективность работы скорой помощи, о чем сказал президент в своем выступлении. Для нас это очень высокая оценка и стимул продолжать работу", - добавил губернатор.

Он сказал также, что технологии повышения производительности труда активно применялись на предприятиях, развернувших выпуск СИЗ. Так, в Нижегородской области до марта 2020 года выпускалось порядка 20 тысяч медицинских масок. На сегодняшний день общая производственная мощность превышает более 430 тысяч штук в сутки. В частности, ООО НПП "Волга Медикал" увеличил производство почти в 9 раз.

"Отдельную роль проектный офис и внедрение новых производственных технологий сыграл в строительстве нового корпуса инфекционной больницы №23. Нам удалось заметно оптимизировать бюрократическую работу, что положительно отразилось на сроках строительства. 9 мая заложили камень, и уже 12 июня у нас практически были закончены общестроительные работы, подписаны соответствующие документы. Сейчас активнейшим образом идет лицензирование, завершен основной монтаж оборудования, и очень скоро госпиталь сможет принять уже первых пациентов", - подытожил Глеб Никитин.