Репетиция "Марша Победы" состоялась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Ярослав Гунин

В Нижнем Новгороде прошла репетиция торжественного мероприятия "Марш Победы", посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в нижегородском "Марше Победы", который состоится 24 июня, примут участие более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа. В одном строю с ними пройдут расчеты Росгвардии и МЧС России.

"Нижегородцы смогут увидеть прямую трансляцию "Марша Победы" на региональных телеканалах сразу после показа Парада Победы в Москве. На самом мероприятии присутствие гостей не предполагается. Такое решение принималось совместно с командованием Западного военного округа на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора", - сказал губернатор Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в составе механизированной колонны в праздничный для всей России день проследуют 75 единиц современной военной техники, в частности, бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, танки Т-72Б3, минометный комплекс "Сани", самоходная гаубица "Мста-С", разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6.

"Это мероприятие станет данью памяти горьковчанам-героям: тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу, тем, кто сегодня рядом с нами, и тем, кто завершил свой земной путь. Горьковская область была одной из кузниц Великой Победы. Горький не раз бомбили и особенно ожесточенно - 77 лет назад, в июне 1943 года. Но жители города сделали все, чтобы отстоять родную землю, и доблестно обеспечивали войска самой современной техникой. Считаю, что у Нижегородской области нет права остаться в стороне и не сказать спасибо поколению победителей в год 75-летия Победы", - подчеркнул Глеб Никитин.