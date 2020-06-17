Районы Нижнего Новгорода по-прежнему лидируют по заболеваемости коронавирусом в регионе Общество

Районы Нижнего Новгорода по-прежнему лидируют по заболеваемости коронавирусом в регионе

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в регионе по-прежнему фиксируется в Нижнем Новгороде - 7,415 тыс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, в Автозаводском районе за всё время подтверждено 1,496 тыс. случаев, Канавинском – 1,245 тыс., Ленинском – 1,192 тыс., Сормовском – 868, Советском – 755, Нижегородском – 748, Московском – 659, Приокском – 452.

Лидерами по заболеваемости среди районов области являются: Павловский (931), Дзержинск (892), Бор (547), Кстовский (516), Дивеевский (424), Кулебакский (419), Богородский (415), г.о. Семеновский (410), Сергачский (247), Городецкий (217), Балахнинский (215) и Навашинский (210).

В список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом, на 21 июня 2020 года также входят:

1. Ардатовский район – 141

2. г.о.г. Арзамас – 193

3. Арзамасский – 57

4. Большеболдинский – 48

5. Большемурашкинский – 12

6. Бутурлинский – 30

7. Вадский – 11

8. Варнавинский район – 11

9. Вачский – 79

10. Ветлужский – 3

11. Вознесенский – 27

12. Володарский – 198

13. Воротынский – 18

14. Воскресенский – 56

15. Выксунский – 120

16. Гагинский – 36

17. Д.Константиновский – 66

18. Княгининский - 22

19. Ковернинский – 30

20. Краснобаковский – 22

21. Краснооктябрьский – 174

22. Лукояновский – 66

23. Лысковский – 138

24. Первомайский – 17

25. Перевозский – 31

26. Пильнинский – 94

27. Починковский – 193

28. Сеченовский – 68

29. Сокольский – 20

30. Сосновский – 155

31. Спасский – 41

32. Тонкинский – 3

33. Тоншаевский – 39

34. Уренский – 43

35. Чкаловский – 26

36. Шарангский – 19

37. Шатковский – 189

38. Шахунский – 158

39. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее.

Ранее сообщалось, что, по данным на 21 июня, около 8,5 тыс. нижегородцев вылечились от коронавируса, общее число заболевших достигло 15,555 тыс. человек, число летальных случаев, таким образом, достигло 198.